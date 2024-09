Fortaleza: confira provável escalação para duelo contra o Corinthians na Sul-Americana

Com problemas no setor defensivo, onde o Leão possui três desfalques, o técnico Vojvoda terá trabalho para definir seu onze inicial

Corinthians e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira, 24, às 21h30min, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor embarcou para São Paulo-SP com uma missão complicada: reverter a derrota por 2 a 0, no duelo de ida, no Castelão, há uma semana.

Para tal feito, Vojvoda terá dificuldades para definir seu onze inicial que entrará em campo frente ao Alvinegro do Parque São Jorge. As principais dúvidas ocorrem no setor de defesa, onde o time possui dois desfalques que poderiam ser titulares: os laterais Eros Mancuso (direito) e Bruno Pacheco (esquerdo).