Marinho se destaca em goleada e ganha moral para decisão do Fortaleza contra o Corinthians

Marinho, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Bahia Crédito: Aurélio Alves / O POVO

A goleada do Fortaleza diante do Bahia, por 4 a 1, na noite do último sábado, 21, pela Série A do Brasileiro, teve um nome responsável direto pelo resultado positivo: Marinho. O camisa 11 do Pici foi titular da equipe e marcou dois golaços — os primeiros do Leão na partida — que contribuíram para o triunfo do clube. Apesar de ter balançado as redes em apenas seis oportunidades na temporada, o desempenho do ponta-direita acontece em momento oportuno, afinal, na terça-feira, 24, os comandados de Vojvoda terão uma tarefa complicada: virar o resultado adverso frente ao Corinthians, na Copa Sul-Americana.