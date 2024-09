Vojvoda exalta apoio da torcida, mas quer Castelão lotado: "Necessitamos deles"

O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a presença da torcida do Fortaleza na Arena Castelão na noite deste sábado, 21, na goleada por 4 a 1 do Tricolor do Pici sobre o Bahia, resultado que encerrou o jejum de três jogos sem vitórias do time no Campeonato Brasileiro Série A.

O treinador exaltou os mais de 24 mil torcedores presentes na arquibancada no último duelo, mas ressaltou que deseja o estádio lotado, assim como esteva na partida contra o Corinthians, na terça-feira, 17, no jogo de ida da Copa Sul-Americana.

“Necessitamos sempre deles, não sei se hoje nos tínhamos 25 ou 30 mil (...) Na terça-feira tinham 45 ou 50 mil pessoas. Mas eu respeito os torcedores que estiveram presente apoiando o time após uma dura derrota como a para o Corinthians. Muitas vezes pensam ‘estamos na segunda posição, o Castelão tem que estar lotado’. Sim, eu quero que esteja lotado porque nós estamos na segunda posição”, disse Vojvoda.