Fortaleza tem apenas três derrotas como visitante na Sul-Americana

Após ter saído em desvantagem no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, o Fortaleza volta a enfrentar o Corinthians para o duelo decisivo. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 24, às 21h30min, na Neo Química Arena. Para reverter o placar, o Tricolor conta com o bom retrospecto como visitante na competição, tendo sofrido apenas três derrotas.



Dos 24 jogos disputados na Sula, o Leão do Pici jogou 11 como visitante. Nesse recorte, o time de Vojvoda contabiliza números equilibrados, sendo cinco vitórias, três empates e três derrotas, anotando 54,5% de aproveitamento como visitante na competição.