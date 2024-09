Torcida do Fortaleza lota aeroporto antes de jogo decisivo contra o Corinthians

Empolgados com a vitória do Fortaleza, por 4 a 1, diante do Bahia neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, a torcida do Leão do Pici esteve presente em peso no Aeroporto Pinto Martins, na manhã desta segunda-feira, 23, para acompanhar o embarque do time para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians nas quartas de final da Copa Sul-Americana, precisando reverter uma desvantagem de dois gols.

Ainda que o Tricolor nunca tenha vencido o Corinthians em seus domínios, os torcedores demonstraram confiança, entoando gritos como "eu acredito" e "terça-feira é guerra", em um clima de esperança reestabelecida após voltar a vencer e jogar bem. A bola rola para o duelo decisivo na noite desta terça-feira, 24, às 21h30, na Neo Química Arena.