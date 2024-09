Sem Moisés, Fortaleza viaja para encarar o Corinthians pela Sula; veja os 24 relacionados

Leão do Pici e Timão se enfrentam nesta terça-feira, 24, às 21h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo. Duelo decidirá quem vai avançar às semifinais da competição

O Fortaleza embarcou rumo à São Paulo no início da tarde desta segunda-feira, 23, para encarar o Corinthians pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para o duelo decisivo, o técnico Juan Pablo Vojvoda decidiu relacionar 24 atletas.

No entanto, quatro ausências foram sentidas durante o embarque da delegação: o goleiro Santos, o lateral Bruno Pacheco, o volante Lucas Sasha e o atacante Moisés. Com lesões distintas, os jogadores seguem entregues ao departamento médico do clube e são desfalques confirmados.