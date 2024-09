Vaia e ironia: torcida do Fortaleza recebe Caio Alexandre com 'nota de três reais' no Castelão

Torcida do Fortaleza levou nota de três reais com o rosto de Caio Alexandre Crédito: Aurélio Alves / O POVO

O volante Caio Alexandre, ex-Fortaleza e atualmente no Bahia, não foi nada bem recebido pela torcida leonina durante o embate entre os tricolores, na noite deste sábado, 21, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, onde o Leão goleou a equipe atual do meia por 4 a 1. Parte do público presente no Gigante da Boa Vista, levou uma nota de R$ 3,00, sugerindo que o atleta teria sido falso com o time durante as negociações que acarretaram na sua saída ao time baiano. Além disso, a cada toque na bola de Caio, os leoninos não perdoavam e vaiavam o jogador a todo o instante. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caio Alexandre, volante do Bahia, durante jogo contra o Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO