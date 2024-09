Seleção brasileira sub-20 convoca jogador do Fortaleza para período de treinos

A convocação faz parte da terceira fase de preparação da seleção brasileira visando o Sul-Americano Sub-20, que acontecerá no Peru, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025. A Amarelinha é a atual campeã do torneio – pelo qual venceu de forma invicta em 2023.

O meio-campista Kauan, do Fortaleza , foi convocado para a seleção brasileira sub-20 pelo treinador Ramon Menezes. O atleta de 19 anos irá participar de um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e se apresenta junto dos demais jogadores no dia 7 de outubro.

Kauan foi o único jogador de um time nordestino convocado por Ramon Menezes. Ao todo, 23 jogadores foram chamados para integrar o período de treinamentos. O plantel ficará concentrado na Granja Comary até o dia até o dia 15 de outubro.

Natural de Caxias, no Maranhão, Kauan iniciou sua formação no Goiás, onde foi promovido ao time profissional em 2023 e ganhou destaque com dois gols e duas assistências em dez jogos. No mesmo ano, o Fortaleza desembolsou R$ 2,4 milhões ao Esmeraldino para adquirir 90% dos direitos econômicos do meio-campista.