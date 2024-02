Paz diz que Fortaleza lucrou quase R$ 4 milhões com venda de Caio: "Não queria ficar aqui"

CEO da SAF do Leão destacou o desejo do jogador de não permanecer no Pici e detalhou a operação da venda

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 19, no Pici. Na oportunidade, o dirigente foi questionado sobre a saída do volante Caio Alexandre para o Bahia. Em sua resposta, ele foi claro em dizer que o atleta não queria permanecer no Leão.

"Tinha uma opção de compra e nós exercemos todos os passos. Em setembro, o Palmeiras despertou o desejo de comprá-lo. O salário lá seria bem alto. Fui negociar com o Palmeiras, colocamos números na mesa e não formalizaram proposta. Mas o Caio já achava que ia ganhar um salário muito alto e criou essa expectativa. Acredito que ele achou que o Fortaleza dificultou a ida dele para o Palmeiras e decidiu que não queria mais jogar no Fortaleza. Ele queria um contrato do nível do que o Palmeiras pagaria", disse.