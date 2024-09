Caio Alexandre reencontra torcida do Fortaleza no Castelão após saída polêmica

O atual volante do Bahia, antes querido no Pici pelo carisma e boas atuações, tornou-se um "vilão" para a torcida do Fortaleza

Caio Alexandre chegou por empréstimo do Vancouver Whitecaps ao Fortaleza na temporada de 2022. O volante, que estava sem espaço no clube canadense e enfrentou depressão no país, ganhou destaque no Leão do Pici, sobretudo em 2023, quando se tornou um dos principais pilares do time comandado por Vojvoda – finalista da Sul-Americana e campeão cearense.

O duelo entre Fortaleza e Bahia no próximo sábado, 21, marcará o reencontro entre Caio Alexandre e a torcida do Leão na capital cearense após a polêmica saída do volante no início da temporada. Antes figura querida no Pici pelo carisma e boas atuações, o jogador se tornou um “vilão” para grande parte dos adeptos tricolores.

A relação desmoronou após o término da última temporada. Passado o vice na Sula e a campanha mediana no Brasileirão, onde o Leão terminou na 10ª colocação, Caio Alexandre, cobiçado por clubes no mercado da bola, mudou a postura perante o Fortaleza. Deixou claro internamente no Pici que tinha o desejo de sair e, a partir disso, criou-se uma desgastante novela.

Não apenas pelas ótimas partidas e números relevantes – foram cinco gols e seis assistências, além de liderar diversas estatísticas da equipe –, Caio Alexandre caiu nas graças da torcida tricolor por demonstrar, nos vídeos e em entrevistas, uma identificação “diferente” com o clube. Foi o responsável por criar o bordão “é o Laion, não tem jeito”, marca registrada do Fortaleza em 2023.

Em meio ao imbróglio jurídico do caso, que envolveu direitos federativos, econômicos e questões contratuais, Caio Alexandre sequer se reapresentou no Fortaleza no início deste ano para a pré-temporada. O Leão, que inicialmente contava com a permanência do ex-camisa 8, reprovou a postura do atleta em meio às negociações e passou a buscar cifras para a melhor venda possível.

Palmeiras e Corinthians demonstraram interesse, mas foi o Bahia que chegou a um acordo com o Fortaleza e com Caio Alexandre. O Esquadrão, impulsionado pelo Grupo City, desembolsou 5 milhões de dólares, R$ 24,3 milhões na cotação da época. O Tricolor do Pici recebeu 60% do montante, ou seja, cerca de R$ 14,4 milhões, fatia que detinha dos direitos econômicos do atleta.

