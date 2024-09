Fortaleza recebe Bahia no Castelão querendo afastar má fase e voltar a vencer na Série A

Sem vencer há quatro jogos, o Fortaleza terá a oportunidade de afastar a má fase neste sábado, 21, quando recebe o Bahia na Arena Castelão, às 21 horas, em duelo da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto entre os tricolores, além da rivalidade regional e importância na tabela, tem outros elementos que afloram o clima do jogo.

Isso porque a partida marcará o reencontro entre Caio Alexandre e a torcida do Leão na capital cearense após a polêmica saída do volante no início da temporada. Antes figura querida no Pici pelo carisma e boas atuações em 2023, o jogador se tornou um “vilão” para grande parte dos adeptos tricolores ao trocar o Fortaleza pelo Bahia. O clima deve ser hostil para o atleta no Gigante da Boa Vista.

Em paralelo, haverá também o duelo entre Vojvoda e Ceni. O atual comandante do Bahia foi personagem importante no processo de ascensão do Leão no cenário nacional do futebol e é o terceiro técnico com mais jogos pelo clube cearense. Ainda assim, existe certa mágoa da torcida tricolor por episódios em 2019 e 2020, quando trocou o Fortaleza por Cruzeiro e Flamengo, respectivamente, com o Brasileirão em curso.