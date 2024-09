Bahia realiza treino tático e segue preparação para enfrentar o Fortaleza pela Série A

O primeiro trabalho dos atletas no CT Evaristo de Macedo foi assistir a um vídeo no auditória sobre a última partida, na qual o Tricolor da Boa Terra venceu o Atlético-MG por 3 a 0. O material foi produzido pelo departamento de análise e desempenho e inclui ajustes coletivos.

Na sequência, já no campo, o treinador Rogério Ceni comandou um exercício tático, com o grupo dividido em duas equipes. Por fim, os jogadores realizaram um trabalho específico de finalizações.

O atacante Biel e o volante Nico Acevedo seguiram seus cronogramas de recuperação. Enquanto o primeiro tem uma lesão nas costas, o segundo sofreu uma lesão ligamentar ainda no ano passado.

Antes da viagem para Fortaleza, o elenco do Tricolor de Aço passará por mais uma sessão de treinamento nesta sexta-feira, 20. O Bahia ocupa, atualmente, a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos.