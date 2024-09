Fortaleza não perde para o Bahia em casa desde 2021, mas não o vence rival há três jogos

BA - BRASILEIRO A 2024, BAHIA x FORTALEZA - ESPORTES - BA - SALVADOR - 13/06/2024 - BRASILEIRO A 2024, BAHIA X FORTALEZA - Ademir jogador do Bahia durante partida contra o Fortaleza no estádio Arena Fonte Nova pelo campeonato Brasileiro A 2024. 13/06/2024 - Foto: JHONY PINHO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Crédito: JHONY PINHO/ESTADÃO CONTEÚDO

Próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão, o Bahia não vence o Tricolor do Pici na capital cearense desde a temporada de 2021. Neste período de tempo, o Leão recebeu o Esquadrão como mandante em cinco ocasiões, venceu três e empatou dois duelos. A última derrota do Fortaleza na Arena Castelão para o Bahia ocorreu em 2020, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o time cearense foi goleado pelo rival nordestino por 4 a 0. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Apesar do bom retrospecto recente como mandante contra o Bahia, o Fortaleza não vence o rival nordestino há três jogos e acumula duas derrotas seguidas, uma delas neste ano, no primeiro turno do Brasileiro. O outro revés aconteceu também na elite nacional, na edição de 2023, no segundo turno. Em números gerais, Fortaleza e Bahia já se enfrentaram 46 vezes na história. O Leão venceu 13 partidas, enquanto o Esquadrão, 18. Os demais 15 confrontos terminaram empatados.