Bahia terá desfalque de zagueiro titular contra o Fortaleza no Castelão

Para substituí-lo, o treinador Rogério Ceni terá as seguintes opções: Victor Cuesta, que foi titular do time no primeiro semestre; Victor Hugo; e David Duarte, atleta que substituiu o próprio Kanu na última vez em que o mesmo foi suspenso.

Outro nome que também pode ser cogitado é o volante Rezende, que atuou como zagueiro no Campeonato Brasileiro do ano passado e entrou no lugar de Kanu, em um momento de suspensão do defensor, no confronto entre as duas equipes no primeiro turno.

Além de Kanu, Ceni tem os desfalques de Acevedo e Biel, dupla que está no Departamento Médico do clube. O volante uruguaio rompeu os ligamentos do joelho em confronto contra o Atlético MG, na última rodada do Brasileirão do ano passado. Já o atacante lesionou as costas contra o Vitória no final de agosto e segue fora de combate desde então.

O Tricolor da Boa Terra ocupa a sexta posição da competição e se recuperou com triunfo importante sobre o Atlético-MG, por 3 a 0, após quatro partidas sem vencer.