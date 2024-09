Vojvoda e Rogério Ceni terão sétimo confronto; argentino só venceu uma

No próximo sábado, 21, o Fortaleza recebe o Bahia na Arena Castelão às 21 horas, em duelo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Personagens importantes no processo de reestruturação e ascensão do Fortaleza no cenário nacional do futebol, Juan Pablo Vojvoda e Rogério Ceni farão, no próximo sábado, 21, o sétimo confronto como adversários na história. O retrospecto do duelo entre os treinadores é melhor para o atual comandante do Bahia, que venceu três jogos e empatou outros dois.

No Tricolor do Pici desde 2021, Vojvoda enfrentou Ceni por três clubes diferentes neste período no Brasil: Flamengo, São Paulo e Bahia. A única vitória do argentino aconteceu na edição de 2022 da Série A, quando o Leão superou o Tricolor paulista por 1 a 0, no Morumbi (SP), pela 24ª rodada, com gol de Juninho Capixaba.