Há três jogos sem vencer, Fortaleza perde posição na Série A e se volta à Sula

Leão do Pici voltou a pontuar ao empatar com o Athletico-PR, mas foi ultrapassado pelo Palmeiras. Time "volta para casa" para receber o Corinthians, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Desde a derrota diante do Botafogo-RJ, no confronto direto pela liderança do Brasileirão, o Fortaleza tem sofrido com performances abaixo do esperado e encontrado dificuldades para se manter constante na briga pela ponta da tabela. Após a sequência de três jogos sem vencer fora de casa, o Tricolor do Pici perdeu uma posição e agora é terceiro colocado, atrás do Glorioso e agora do Palmeiras-SP, que goleou o Criciúma-SC, em casa.

Contra Botafogo, Internacional-RS e Athletico-PR, o Tricolor conquistou apenas um ponto somado, no empate com o Furacão. É a pior sequência desde o início do primeiro turno, quando o clube amargou série de cinco jogos sem vencer fora de seus domínios.

Para além dos resultados na tabela, o que mais tem preocupado o torcedor na incômoda série sem vitórias é o desempenho do time durante as partidas.