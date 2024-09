João Ricardo cita dificuldade de atuar no sintético contra Athletico, mas exalta ponto somado pelo Fortaleza

Destaque do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Athletico, o goleiro João Ricardo comentou sobre a dificuldade de enfrentar a equipe paranaense na Ligga Arena devido ao gramado do estádio. Além disso, o camisa 1 também enalteceu o ponto conquistado pelo time tricolor fora de casa.

"Eu acredito que a gente está na briga pela parte de cima. Jogar aqui é sempre muito difícil, o gramado favorece muito a quem está acostumado. A gente fez um grande jogo, mas a gente sofreu muito defensivamente. Feliz pelo ponto. Um ponto é importante em um jogo difícil como esse", disse.