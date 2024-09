Vojvoda analisa empate do Fortaleza e fala em "virar a chave" para a Sul-Americana

“Foi um bom primeiro tempo, onde conseguimos um gol. Tivemos o controle do jogo por alguns momentos, através da posse de bola. Na segunda parte até o minuto vinte, tivemos um jogo de equilíbrio, mas a partir daí foi todo do Athletico. [...] Defendemos bem mas quando recuperamos a bola, não avançamos. A análise da partida é essa, um primeiro tempo bom, e repito, primeiros quinze minutos bem e a partir do minuto vinte não jogamos bem”, avaliou o técnico.

Com o empate em 1 a 1 diante do Athletico-PR na noite desse sábado, 14, o Fortaleza ampliou a sequência sem vencer no Brasileirão, chegando a três jogos sem somar os três pontos. Após o jogo, o técnico Vojvoda analisou a partida de seus comandados e já se mostrou focado na Sul-Americana.

Tendo ido à campo com um time alternativo, o Tricolor adotou uma postura pouco ofensiva e viu o Furacão dominar a maior parte do jogo. Sobre as mudanças na onzena inicial, Vojvoda revelou que escolheu poupar algumas peças do elenco a fim de evitar lesões por desgaste físico. “Temos três jogos em oito dias e temos viagens também. Escolhi o melhor que necessitávamos para hoje”, justificou o treinador.

Sem tempo para lamentar a sequência negativa no Brasileirão, o Leão do Pici se prepara para enfrentar o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, 17, o Tricolor recebe o Timão no Castelão para disputar o jogo de ida.

Sobre o compromisso, Vojvoda ressaltou a importância de garantir um bom resultado em casa para continuar na briga pela Sula. Tendo se classificado como líder do grupo D, o Fortaleza busca manter o excelente aproveitamento na competição internacional.