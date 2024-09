Fortaleza é o melhor time do Brasil e o 15º do mundo, aponta ranking da IFFHS

O Fortaleza se tornou, de acordo com o ranking da Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS), o melhor time brasileiro de todo o futebol mundial. No geral, o time é o 15º, estando a frente de equipe como Flamengo, Botafogo, São Paulo e Fluminense.

Figurar bem nessa classificação não é novidade para o Tricolor do Pici. No último mês de julho, o Leão do Pici foi o 3º colocado do mundo no recorte, ficando atrás, à época, do Steaua Bucureti, da Romênia, e do Slovan Bratislava, da Eslováquia.