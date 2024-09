Diante do Athletico, Moisés volta a marcar pelo Fortaleza após 5 jogos

Autor do gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Athletico neste sábado, 14, o atacante Moisés voltou a balançar as redes pelo time tricolor após cinco jogos em branco.

Diante do Furacão, o camisa 21 marcou um belo tento ao construir jogada partindo da esquerda pelo meio, tabelar com Marinho e limpar a defesa adversária antes de finalizar com categoria tirando do goleiro Mycael.