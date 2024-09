Fortaleza inicia venda de ingressos para duelo contra Corinthians pela Sula

O Fortaleza iniciou, nesta sexta-feira, 13, a venda dos ingressos para o duelo contra o Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, que acontece na terça-feira, 17, às 21h30min, na Arena Castelão. O preço dos ingressos varia de R$ 40 (meia-entrada na Inferior Sul e Norte) até R$ 400 (inteira da Premium).

Os sócios do Tricolor do Pici tiveram prioridade até quinta-feira, 12, para garantir um lugar na arquibancada da Arena Castelão por meio de check-in.

A expectativa é de casa cheia no Gigante da Boa Vista. A decisão pela vaga ocorrerá na Neo Química Arena, no dia 24, também às 21h30min. No entanto, antes de focar na Sula, o Leão fará um jogo pela Série A. Após derrota com polêmica de arbitragem para o Internacional na quarta-feira, 11, o Tricolor do Pici volta a campo para enfrentar o Athletico-PR, mais uma vez fora de casa.