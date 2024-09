Fortaleza perde para o Cruzeiro em BH e se despede do Brasileirão Sub-20 na semifinal

Leão do Pici foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0 em jogo único da semifinal do certame nacional. Kaique Kenji, Tevis e Rayan Lelis marcaram os gols da Raposa

O Fortaleza encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Sub-20 na tarde desta quinta-feira, 12. No Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), o Leão do Pici foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0 em jogo único da semifinal do certame nacional. Kaique Kenji, Tevis e Rayan Lelis marcaram os gols da Raposa.



Com o resultado, o time leonino deu adeus à campanha histórica que realizou na competição, onde se tornou o primeiro clube cearense a disputar a fase semifinal. Agora, a equipe focará suas atenções no Estadual da categoria, onde também disputa a semifinal, contra o Juventus.



Cruzeiro 3x0 Fortaleza: o jogo

Atuando fora dos seus domínios, o Tricolor do Pici iniciou a partida com uma postura conservadora e pouco ameaçou o time mineiro. Aos 10, o goleiro Murilo teve que trabalhar pela primeira vez após chute de Gui Meira, do Cruzeiro. Na ocasião, o arqueiro leonino fez boa defesa e espalmou para escanteio.