Acertado com o Fortaleza, Pol Fernández tem saída do Boca Juniors confirmada por Riquelme

O meia assinará por três anos com o Fortaleza. Anteriormente, o mandatário xeneize havia desmentido a saída do atleta

"Nós o trouxemos duas vezes, assinamos um contrato de três anos e meio e assim vamos respeitá-lo. Desejamos tudo de bom para ele. Estou feliz porque as coisas estão se esclarecendo sozinhas. Ele conversou com o Conselho [...] e anunciou que não continuará em janeiro. Nós sempre desejaremos o bem dele", contou o mandatário xeneize.

Após negar a saída de Pol Fernández em entrevistas anteriores e dizer que não tinha conhecimento das negociações, o presidente e ex-jogador do Boca Juniors-ARG, Juan Román Riquelme, optou por abrir o jogo e confirmar que o atleta – que tem pré-contrato estabelecido com o Fortaleza para 2025 , conforme apurou o O POVO – não seguirá no clube. A fala aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 13, no programa "El Louco e El Cuerdo", do canal argentino Azz, no YouTube.

O meia argentino já havia confirmado sua saída do clube portenho ao final da temporada por meio de uma nota em suas redes sociais. O vínculo com o Boca Juniors se encerra justamente no término do ano, o que possibilitou o movimento de mercado do Tricolor do Pici.

No escrito, o camisa 8 dos Xeneizes esclareceu toda o trâmite, após as notícias de sua vinda ao futebol brasileiro repercutirem de forma negativa na Argentina, especialmente entre torcedores e jornalistas. "Declaro que em maio informei a diretoria de futebol que havia decidido não renovar meu contrato, mesmo com os valores oferecidos pelo clube, ratificando meu compromisso até o final da temporada".

Tratativas com o Fortaleza

As negociações com o Fortaleza estavam em curso desde agosto, conforme adiantado pelo Esportes O POVO. O meio-campista, inclusive, chegou a ser alvo do São Paulo, mas foi o Leão do Pici quem conseguiu acertar com o atleta. Conforme o jornalista argentino César Luis Merlo apontou, Pol Fernández chegará a equipe leonina no dia 1° de janeiro, como agente livre.