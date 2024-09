Auxiliar vê Vojvoda cobiçado, mas garante foco no Fortaleza: "Nunca esteve em dúvida"

Nahuel Martinez admite que interesse de grandes clubes pelo treinador "mobiliza", mas destaca respeito ao trabalho no Leão: "Nunca correu risco o nosso contrato com o Fortaleza"

À frente do comando do Fortaleza desde maio de 2021, o trio argentino Juan Pablo Vojvoda, Gastón Liendo e Nahuel Martinez compõe a comissão técnica mais vitoriosa da história do clube, com cinco títulos e diversos feitos históricos a nível nacional e continental. Os resultados despertaram interesse de outras equipes do Brasil e do exterior, mas o comandante recusou todas e renovou contrato com o Leão até o fim de 2025.

Do País, Vojvoda já foi cobiçado, entre sondagens e propostas, por clubes como Atlético-MG, Corinthians, Vasco, São Paulo e Santos. O treinador já disse "não" a uma oferta milionária do futebol árabe, além de ter dispensado a chance de treinar a seleção do Chile.

"Geralmente, as propostas chegam para Juan Pablo, ele seguramente analisa e comenta com a gente, que somos os mais próximos dele. Ele é muito honesto, muito centrado, e gosta de respeitar processos. A prova disso são as recusas a diferentes clubes, por respeitar o processo. Mas se analisa, falamos no privado, entre a gente, mas a última palavra sempre é dele. Mas nunca esteve em dúvida sair", assegurou o auxiliar Nahuel Martinez, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.