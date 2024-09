Com poucos desfalques, Athletico-PR terá elenco quase completo para encarar o Fortaleza

Após ser derrotado pelo Internacional em rodada atrasada do Brasileirão, o Fortaleza volta a campo para disputar a 26ª rodada do campeonato. Neste sábado, 14, às 18h30min, o Tricolor visitará o Athletico-PR na Ligga Arena. Para encerrar a sequência de duas derrotas e se manter na briga pela liderança da Série A, o Leão do Pici terá que superar um adversário com o elenco praticamente completo.

Buscando superar a eliminação na Copa do Brasil diante do Vasco, o Athletico-PR foca em se recuperar do momento ruim no Brasileirão. Para o confronto contra o Fortaleza, a equipe terá o retorno dos meias Praxedes e Zé Vitor, que não puderam atuar pela Copa do Brasil, além do atacante Di Yorio, que retorna após ter cumprido suspensão.