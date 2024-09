Fortaleza volta a perder duas seguidas na Série A após 17 rodadas

A derrota para o Internacional na noite desta quarta-feira, 11, no Beira-Rio, marcou o segundo revés consecutivo do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia com os comandados de Vojvoda há 17 rodadas.

A última vez que o Tricolor do Pici perdeu dois jogos seguidos no Brasileirão aconteceu na oitava e nona rodada, quando o time cearense acabou superado pelo Bahia (1x0) e Cuiabá (5x0), ambos fora de casa.