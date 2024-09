Pikachu, Brítez e Martínez recebem cartão e desfalcarão Fortaleza contra o Athletico

O zagueiro Brítez, o volante Martínez e o ponta Yago Pikachu são desfalques confirmados no Fortaleza para o duelo contra o Athletico Paranaense, que será disputado no sábado, 14. Isso porque o trio terá que cumprir suspensão automática após receber cartões na derrota para o Internacional nesta quarta-feira, 11.

O primeiro, inclusive, além de ter completado a série de três cartões amarelos, também foi expulso na reta final da partida após reclamar de falta sofrida no lance do segundo gol do time colorado. Neste caso, o camisa 19 cumprirá suspensão contra o Furacão e seguirá pendurado para os próximos jogos.