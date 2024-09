Fortaleza é o 2º time do Brasil com mais jogadores estrangeiros no elenco

Nas últimas temporadas — especialmente desde a chegada de Vojvoda — o Fortaleza tem se notabilizado pela alta quantidade de jogadores estrangeiros no elenco. Somente em 2024 são nove, fator esse que torna o clube o 2º no Brasil neste quesito, ficando atrás apenas do Grêmio (10) e dividindo o posto com o São Paulo.

Os atletas são de maior parte da Argentina, sendo eles os zagueiros Emanuel Brítez e o Tomás Cardona, o lateral-direito Eros Mancuso, os meias Emmanuel Martínez e Tomás Pochettino, além dos atacantes Imanol Machuca e Juan Martín Lucero, contabilizando sete.