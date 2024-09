Fortaleza é o time com mais minutos liderando placar e com menos derrotas na Série A

Além disso, o Leão do Pici também está entre as três equipes que menos sofreu gols nos últimos 15 minutos das partidas

A capacidade de suportar pressão do adversário nos jogos tem sido um fator importante na histórica campanha que o Fortaleza vem protagonizando na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici, inclusive, é o time com mais minutos liderando o placar no torneio.

Ao todo, os comandados de Vojvoda somam 840 minutos em vantagem nas partidas, mesmo com um jogo a menos. Além disso, o escrete vermelho-azul-e-branco também se destaca pelos poucos gols sofridos nos 15 minutos finais, apenas cinco em 24 confrontos na competição. Os dados são do jornalista Elton Serra, da ESPN.