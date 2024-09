Após sucesso com Kervin, Fortaleza contrata promessa equatoriana para o sub-20

O volante Jairo Reyes, ex-Independiente del Valle, de 18 anos, é visto com alto potencial pelo Cifec e chega para reforçar a equipe sub-20 do Leão do Pici

O movimento é semelhante ao de outras contratações que o clube fez recentemente, como a do venezuelano Kervin Andrade e do brasileiro Kauan. Ambos chegaram no Pici para integrar a equipe sub-20, mas se destacaram e foram promovidos ao plantel profissional do Tricolor.

Embora não tenha anunciado nenhuma contratação para o elenco profissional no último dia de janela de transferências, o Fortaleza não deixou de agir no mercado da bola. Como vem sendo de costume, o Leão, baseado em seu departamento de scout, apostou na contratação de uma jovem promessa sul-americana: o equatoriano Jairo Reyes.

Com Jairo Reyes não será diferente. O Centro de Inteligência do Fortaleza (CIFEC) identificou alto potencial no volante de 18 anos formado pelo Independiente del Valle, do Equador. Inicialmente, o jovem chega para integrar a categoria de base – até porque o elenco principal já atingiu o número máximo de estrangeiros que podem ser inscritos em jogos no Brasileirão.

Na última temporada, fez sua estreia no profissional do Independiente del Valle, em jogo válido pelo Campeonato Equatoriano. Foi a única partida de Jairo Reyes na equipe principal do clube. Em torneios de base, o volante acumula convocações para a seleção nacional e disputou o Sul-Americana Sub-17 e o Mundial Sub-17 em 2023.