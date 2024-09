Fortaleza conhece data e horário de semifinal contra o Cruzeiro no Brasileirão sub-20

O jogo único eliminatório entre os clubes acontecerá no Independência, às 16h30 do dia 12 de setembro

Após eliminar o Flamengo nas quartas de final e avançar, de forma inédita, às semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Fortaleza enfrentará o Cruzeiro em jogo único eliminatório para tentar uma vaga na grande final do torneio nacional. Assim, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira, 3, a tabela detalhada com data e horário dos confrontos em seu site oficial.

O vencedor enfrentará Palmeiras ou Athletico-PR, que se enfrentam do outro lado da chave, na quarta-feira, 11. Os dois times que avançarem duelam em jogos de ida e volta na final. A data base para a decisão também já está marcada: a ida deve ocorrer no dia 21, enquanto a volta ocorre no dia 28 de setembro.

Classificação do Fortaleza

Com gol salvador de Kauê Canela nos acréscimos, o Fortaleza venceu o Flamengo – após o time ser campeão mundial – de clubes por 1 a 0. O duelo, disputado na Gávea, casa do Rubro-Negro, no Rio de Janeiro, colocava frente a frente equipes que já haviam se enfrentado na fase de grupos e com o Tricolor levando a melhor, vencendo por 3 a 0, com Kauê Canela marcando três vezes.

O Fortaleza soube se impor diante do rival carioca, criando muitas chances de gol, especialmente na segunda etapa, quando desperdiçou inúmeras tentativas abrir o placar. Quando o duelo se caminhava para as penalidades, o Leãozinho aproveitou contra-ataque e tirou o zero do placar, já nos acréscimo, garantido vaga na fase seguinte e continuando na briga pelo título.