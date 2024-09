Atletas do Fortaleza, Kervin e Kuscevic se apresentam em suas seleções para Data Fifa

O meia Kervin Andrade e o zagueiro Benjamin Kuscevic, ambos do Fortaleza, se apresentaram às suas seleções nesta terça-feira, 3, para o período da Data Fifa, voltado às eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O meio-campista irá defender as cores da seleção da Venezuela, enquanto o defensor vai jogar pelo Chile.

Com La Vinotinto, Kervin disputará dois jogos. O primeiro será nesta quinta-feira, 5, às 17 horas, contra a Bolívia, em La Paz, capital boliviana. O segundo ocorre na próxima terça-feira, 10, diante do Uruguai. Esse será na cidade de Maturín, na Venezuela.