Rosario Central será o sexto time que o Fortaleza enfrentará na Argentina; relembre

Nos cinco jogos anteriores em solo argentino, o Tricolor do Pici sofreu três derrotas, empatou uma vez e conquistou uma vitória

Após encarar o Boca Juniors na fase de grupos da Sul-Americana, contra quem conquistou uma vitória no Castelão (4 a 2) e um empate na La Bombonera (1 a 1), o Fortaleza terá mais um rival argentino em seu caminho no torneio, o Rosario Central, agora no mata-mata da competição.

O Rosario, inclusive, será a sexta equipe na história que o Tricolor do Pici enfrentará na Argentina. Além do Boca Juniors, o Leão também tem em seu histórico jogos contra o River Plate, Estudiantes, Independiente e San Lorenzo. Destes duelos, o clube cearense sofreu três derrotas, empatou uma vez e conquistou uma vitória.