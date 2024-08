Agora no Fortaleza, Vojvoda reencontra Rosario Central após seis anos; veja retrospecto

O primeiro encontro contra o Rosario aconteceu quando Vojvoda comandava o Defensa y Justicia. O confronto aconteceu no final de abril, pela 25ª rodada do Campeonato Argentino, e terminou com vitória por 3 a 1 para o atual técnico do Fortaleza.

Embora o duelo entre Fortaleza e Rosario Central seja inédito na história do futebol, para Vojvoda, treinador do Leão, ter o clube argentino como rival não é uma novidade na carreira. Na temporada de 2018, o comandante enfrentou os “Los Canallas” três vezes.

O treinador voltou a duelar com o Rosario em agosto do mesmo ano, em 2018. Na ocasião, desta vez pelo Talleres, o comandante perdeu por 1 a 0 fora de casa, pela 2ª rodada do Campeonato Argentino. No mês seguinte, pela Copa Argentina, Vojvoda acabou eliminado pelos “Los Canallas” nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

Um detalhe curioso é que Vojvoda tem forte identificação com o Newell´s Old Boys, maior rival do Rosario Central, clube onde atuou como jogador e treinador. Em sua época como atleta, disputou o clássico quatro vezes e não perdeu nenhum.

Os jogos aconteceram nas temporadas de 2000 e 2001. Neste recorte, o argentino conquistou uma vitória sobre o Rosario, além de três empates. Formado nas categorias de base do Newell´s Old Boys, Vojvoda atuou no clube como jogador entre 1995 e 2002, de acordo com o portal OGol, e retornou 14 anos depois, quando atuou como treinador interino em seis jogos entre 2016 e 2017.