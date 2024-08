Vitória em clássico e poucas mudanças: como chega o Rosário Central para jogo contra o Fortaleza

Adversário do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Rosário Central-ARG chega para o embate com poucas mudanças tática, mas vivendo um cenário de alterações recentes. No início deste mês de agosto, o clube rosarino viu o técnico Miguel Ángel Russo deixar o time pelo quinto ciclo e Matias Lequi comandou o grupo de maneira interina pelos dois últimos jogos.

Nessas partidas, foram contabilizadas duas vitórias. A primeira ocorreu contra o Ginmasia, fora de casa, e a segunda foi ainda mais simbólica: contra o maior rival, Newells Old Boys. Os dois triunfos terminaram em 1 a 0.

Os bons resultados deram ao técnico, de acordo com o site de notícias esportivas da Argentina, TyC Sports, um respaldo para uma continuidade como treinador do time azul e amarelo. Deste modo, é ele quem estará na beira do gramado nesta quarta-feira, às 19 horas, quando o clube argentino receberá o Fortaleza no Gigante de Arroyito, pelas oitavas da Copa Sul-Americana.