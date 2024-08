Paz diz que Fortaleza precisa "trocar chip", mudando foco da Série A para a Sula

O dirigente, antes do embarque do Leão para a Argentina, destacou que o time precisa ir "jogo a jogo" e que não pode "ficar pensando na Série A neste momento"

Momentos antes do embarque em voo fretado para a Argentina, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, analisou o momento do clube e ressaltou que o Leão precisa ter o foco “todo no jogo do Rosario”, equipe que enfrenta na quarta-feira, 14, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana.

Em sua fala, o dirigente destacou que é preciso realizar uma “troca de chip” para deixar a Série A de lado momentaneamente e olhar de forma exclusiva para a Sula, que é uma competição diferente do torneio nacional. A ideia, para ter sucesso em ambas competições, é pensar “jogo a jogo”.