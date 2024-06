Diante do Grêmio, Fortaleza volta a vencer na temporada após três jogos

Com gol de Lucero, de pênalti, Leão do Pici bateu o Grêmio na noite desta quarta-feira, 19, na Arena Castelão, pela décima rodada da Série A

O Fortaleza reencontrou na noite desta quarta-feira, 19, o caminho para as vitórias. Após três jogos sem um triunfo, o Tricolor do Pici bateu o Grêmio pelo placar mínimo de 1 a 0 na Arena Castelão pela décima rodada da Série A do Brasileirão. O tento da partida foi anotado por Lucero, aos 41 minutos do primeiro tempo, de pênalti.



Antes desse embate, o Leão havia sido goleado por 5 a 0 pelo Cuiabá e, anterior a isso, havia sido derrotado também fora de casa pelo Bahia, por 1 a 0.

A primeira derrota dessa sequência negativa havia ocorrido na final da Copa do Nordeste, quando o time deixou o CRB igualar o placar acumulado da decisão do certame regional após vencer o primeiro jogo por 2 a 0. O título foi então decidico nos pênaltis, por 5 a 4 para o Tricolor.