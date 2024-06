Prevenção e planejamento: Calebe, do Fortaleza, teve fisioterapeuta particular na recuperação

Camisa 10 do Leão do Pici buscou ajuda de um profissional especializado em prevenção de lesões no futebol. Processo foi feito em parceria com o clube tricolor

O meia-atacante Calebe, do Fortaleza, voltou a disputar um jogo oficial após 80 dias tratando lesões. O retorno do camisa 10 ocorreu na vitória leonina por 1 a 0 diante do Grêmio, nesta quarta-feira, 19, pela Série A do Brasileirão.

Durante o período de recuperação, o jogador buscou ajuda de um profissional especializado em prevenção de lesões no futebol. Trata-se do fisioterapeuta Dr. Rodrigo Oliveira, que atuou em conjunto com os departamentos de fisiologia, nutrição e fisioterapia do clube do Pici no processo de recuperação do meia.

Em contato com o Esportes O POVO, o profissional detalhou o planejamento do tratamento de Calebe visando uma "quebra" do ciclo de lesões do atleta.