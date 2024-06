Kauan, do Fortaleza, entra na mira de europeus e deve receber propostas na janela

Um dos destaques do Fortaleza no primeiro trimestre da atual temporada, o meio-campista Kauan não atua há quase dois meses, mas segue valorizado no mercado da bola. O maranhense de 19 anos, que prioriza a permanência no Pici, está no radar de clubes da Europa e deve receber propostas na janela de transferências do meio do ano, apurou o Esportes O POVO.

O camisa 37 tem sido consultado por times do Velho Continente que buscam entender as condições para uma eventual negociação. Alguns interessados recuaram em razão das cifras, mas outros já sinalizaram que formalizarão oferta em breve — um destes, inclusive, disputa a Champions League. As janelas dos principais centros do futebol europeu serão abertas a partir de 1º de julho.

Em 2024, Kauan entrou em campo 17 vezes pelo time profissional do Leão e marcou um gol, no Clássico-Rei do Campeonato Cearense que terminou empatado em 3 a 3 — ainda atuou outras cinco vezes pelo sub-20 na Copinha. Meia de origem, o jogador também foi utilizado como volante por Juan Pablo Vojvoda e teve bom desempenho, sendo destaque ao lado do venezuelano Kervin Andrade.