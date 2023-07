Meio-campista de 18 anos, Kauan estreia pelo time principal do Fortaleza; veja números

Além de Imanol Machuca, o Fortaleza contou com mais um estreante na derrota para o RB Bragantino por 3 a 0, na noite deste sábado, 29, pela Série A do Brasileirão. O meio-campista Kauan Rodrigues, de apenas 18 anos, disputou a primeira partida com o time principal do clube cearense.

Por volta dos 35 minutos da etapa final de jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu a entrada do camisa 37 no lugar de Thiago Galhardo. Contando com os acréscimos da partida, o jogador ficou por aproximadamente 20 minutos em campo.

Kauan entrou em atividade quando o Fortaleza já estava perdendo por 2 a 0. O jovem foi discreto e teve poucas ações em campo, muito em função do contexto desfavorável. Veja os números do meio-campista contra o Coritiba:

Toques na bola: 13



Passes certos: 3/7



Duelos: 2/7



Perda da posse de bola: 8



Faltas: 1



Faltas sofridas: 1



Dribles sofridos: 1

Antes de entrar em campo com a equipe profissional do Leão, Kauan disputou uma partida da Copa Fares Lopes ao lado de atletas da equipe sub-20. Ele foi titular contra o Pacajus, no dia 18 de julho, e deu uma bela assistência no empate em 1 a 1.

Kauan Rodrigues custou valor milionário ao Fortaleza

Contratado pelo Fortaleza no começo de maio, Kauan custou R$ 2,4 milhões aos cofres do clube cearense, segundo apurado pelo Esportes O POVO, e entrou para a lista de maiores compras do clube. Ele firmou contrato por cinco anos com o Leão. Seu clube anterior era o Goiás.