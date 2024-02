Em Clássico-Rei eletrizante com seis gols, Fortaleza e Ceará empatam no Campeonato Cearense

Os gols do Tricolor do Pici foram marcados por Tinga, Kauan e Machuca. Matheus Felipe, Aylon e Saulo Mineiro assinalaram os tentos alvinegros

Empurrados por suas torcidas, Leão e Vovô iniciaram o confronto com muita disputa, principalmente no setor de meio-campo. Nos dez minutos iniciais, o clima quente da partida era perceptível com muitas faltas e discussões, mas as chances de gol eram escassas.

Os gols do Tricolor do Pici foram marcados por Tinga, Kauan e Machuca. Matheus Felipe, Aylon e Saulo Mineiro assinalaram os tentos alvinegros.

Fortaleza e Ceará empataram em 3 a 3 no primeiro Clássico-Rei da temporada. Na Arena Castelão, as equipes protagonizaram um duelo eletrizante neste sábado, 17, pelo Campeonato Cearense.

Mais organizado, o Vovô mostrou mais solidez e teve melhor atuação durante todo o primeiro tempo. Não à toa chegou ao gol já aos 19 minutos. Em cobrança de escanteio de Guilherme Castilho, Matheus Felipe cabeceou forte e estufou as redes do Castelão.



O Fortaleza, por sua vez, mostrava dificuldade para criar e preferiu apostar em ligações diretas. O Leão, mesmo sem ter boa atuação, ainda colocou uma bola no travessão com Tinga aos 26 minutos. Kervin também levou perigo ao finalizar. No lance, Fernando Miguel fez boa defesa.



No entanto, a superioridade do Ceará era notável. Em jogada construída desde o setor de defesa por Castilho, Raí Ramos e Castro, o Vovô avançou bem em direção ao seu segundo tento no jogo. Na oportunidade, Castilho recebeu passe de Castro e cruzou para Aylon na área ampliar o placar.

Antes do fim da primeira etapa, ainda houveram duas expulsões. Aos 42, uma trombada entre Lucero e Richardson resultou em confusão generalizada. Após "empurra-empurra", Matheus Felipe e Brítez foram expulsos.



Na volta para o segundo tempo, o Ceará seguiu com seu ritmo de jogo, enquanto o Fortaleza não mostrava evolução. Tudo mudou aos 17 minutos, quando, em cobrança de escanteio, o Leão diminuiu o placar. Na ocasião, Pochettino cobrou, Lucero cabeceou e Fernando Miguel evitou o gol. No rebote, Tinga cravou o gol tricolor.

Sete minutos depois, em mais uma cobrança de escanteio de Pochettino, a defesa do Ceará afastou bola. Na entrada da área, Kauan dominou no peito antes de acertar um belo chute de fora da área para empatar o jogo no Castelão.