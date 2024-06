Ceni aumenta vantagem sobre Vojvoda e tem 50% de aproveitamento nos duelos

Com a vitória do Bahia sobre o Fortaleza na noite dessa quinta-feira, 13, Rogério Ceni aumentou a vantagem no confronto com Juan Pablo Vojvoda à beira de campo. Tendo enfrentado o Leão do Pici no comando de três times diferentes, Ceni acumula três triunfos contra o Tricolor, totalizando 50% de aproveitamento contra seu ex-clube.

Contabilizando um triunfo em seis jogos contra o ex-goleiro, Vojvoda tem somente 17% de aproveitamento diante do treinador do Bahia. A única vitória do técnico argentino aconteceu apenas no quarto reencontro entre Ceni e Fortaleza, quando o ex-comandante leonino estava à frente do São Paulo. Na ocasião, o Leão do Pici superou o time paulista por 1 a 0 com gol de Juninho Capixaba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto as três vitórias de Ceni diante do Fortaleza de Vojvoda aconteceram pelo Flamengo e Bahia. O técnico nunca bateu o Leão do Pici no comando do São Paulo.