Revelação do Goiás, Kauan entra no top-8 de compras milionárias do Fortaleza

Tricolor desembolsa R$ 2,4 milhões por 90% dos direitos econômicos do meia de 18 anos, que assinou contrato por cinco temporadas

Anunciado na última quarta-feira, 3, o jovem meia Kauan integra a lista de maiores compras milionárias do Fortaleza. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici desembolsou R$ 2,4 milhões para adquirir 90% dos direitos econômicos do jogador de 18 anos, que assinou contrato por cinco anos. Os termos da negociação não foram detalhados pelo Tricolor e nem pelo clube goiano.

Revelação do time alviverde, Kauan Rodrigues era destaque nas categorias de base e ganhou a primeira oportunidade no time principal em 2022, quando ainda estava no sub-17. Em 2023, disputou sete jogos na Copa São Paulo, marcou um gol e deu duas assistências. O Goiás chegou até a semifinal da competição, sendo eliminado pelo Palmeiras.

De volta do principal torneio de base do país, Kauan foi puxado para o elenco principal pelo então técnico Guto Ferreira e ganhou oportunidades: entre Campeonato Goiano, Copa Verde e Copa do Brasil, atuou dez vezes, balançou as redes em duas ocasiões e serviu os companheiros outras duas vezes.

O bom desempenho e as oportunidades no time profissional fizeram o Verdão se movimentar pela renovação de contrato, que tinha duração até abril de 2024. O tema, porém, virou um imbróglio, sem acordo entre as partes, e Kauan voltou para a equipe sub-20.

O Fortaleza, então, apresentou proposta para comprar o maranhense de 18 anos. A multa para o mercado nacional era de R$ 2,6 milhões, e o Leão estava disposto a desembolsar este montante para adquirir 100% dos direitos. A diretoria do Goiás manifestou interesse em permanecer com um percentual, reduzindo o valor da venda; Kauan, por sua vez, expôs o desejo de se transferir para o clube do Pici.

Por fim, as partes chegaram ao consenso — R$ 2,4 milhões por 90% —, o que selou a transação. No anúncio, o Esmeraldino confirmou que "receberá uma quantia financeira pela venda e permanecerá com parte dos direitos econômicos" e reforçou que "o acordo foi realizado de clube para clube como acordado entre os membros da LFF – Liga Forte Futebol".

Fortaleza: maiores compras de jogadores

Apesar da pouca experiência como profissional, Kauan já integra uma seleta lista do Fortaleza: o meia foi a oitava compra mais cara do Tricolor no mercado da bola — todas realizadas de 2020 para cá. O maranhense está à frente de nomes como Bruno Pacheco (custou R$ 2 milhões) e Bernardo Schappo (R$ 1,8 milhão), por exemplo, reforços para a atual temporada.

Com a janela de transferências do Brasil só reabre em 3 de julho, Kauan terá um período maior de adaptação no Pici e poderá ser utilizado pela equipe sub-20 neste período. O jogador deve desembarcar na capital cearense na próxima semana para se apresentar ao clube.

Veja as maiores compras do Fortaleza: