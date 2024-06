Fortaleza freta voos para confronto diante do Cuiabá pelo Brasileirão Série A

A diretoria do Fortaleza decidiu fretar os voos de ida e volta para o Estado do Mato-Grosso, onde enfrentará o Cuiabá, no próximo domingo, 16, às 18h30min (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024.

Conforme apurou o Esportes O POVO, a medida foi tomada visando maior conforto para os atletas devido o curto espaço de tempo entre os jogos. Além disso, a cúpula levou em consideração a falta de opção de voos diretos e o desgaste da viagem.