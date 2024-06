Decisivo, Lucero marcou gols em todas as finais disputadas pelo Fortaleza

O jogador foi importante para o título do pentacampeonato, em 2023, quando deu uma assistência no primeiro jogo da final e fez o gol de pênalti que iniciou a busca pelo empate no segundo confronto contra o maior rival, o Ceará.

Nessas cinco partidas em finais – ida e volta no Campeonato Cearense 2023 e 2024 e a final da Copa Sul-Americana 2024 – o atacante participou diretamente de quatro gols, balançando as redes três vezes e dando uma assistência.

Na noite desta quarta-feira, 5, o atacante argentino terá a oportunidade de reafirmar o seu status de jogador decisivo diante do CRB , pela primeira partida da final da Copa do Nordeste 2024 .

Ainda quando ampliados para as fases eliminatórias além da final, os números de Lucero continuam a ser relevantes para o Tricolor do Pici : são 14 gols e cinco assistências em 28 jogos de mata-mata.

Jogando na Arena Castelão, o Fortaleza busca criar uma vantagem contra o Galo da Pajuçara para o segundo confronto, que será disputado no próximo domingo, 9, no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Para conseguir o resultado positivo, o Tricolor do Pici deve contar com um estádio cheio de torcedores empurrando o time: mais de 41 mil torcedores confirmaram presença na primeira partida da final.

As torcidas organizadas do clube também prometeram uma verdadeira festa na arquibancada do Gigante da Boa Vista com direito a mosaico e “maior bandeirão do Brasil”