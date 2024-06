Adversários na final do Nordestão, Fortaleza tem apenas uma derrota como mandante contra CRB

A única derrota sofrida para o CRB como mandante aconteceu há quase 17 anos, no dia 28 de agosto de 2007. À época, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço perdeu por 2 a 1

A única derrota sofrida para o CRB como mandante aconteceu há quase 17 anos, no dia 28 de agosto de 2007. À época, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço perdeu por 2 a 1. Júnior Amorim e Luiz Gustavo marcaram para o time alagoano, enquanto César Belli descontou para o Fortaleza.

O Fortaleza inicia a busca pelo tricampeonato da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 5, na Arena Castelão. Diante do CRB-AL, o Leão do Pici tenta manter os 100% de aproveitamento em finais. E, além disso, defender o histórico positivo que tem como mandante contra o clube regatiano.

Desde então, as equipes duelaram na capital cearense em oito oportunidades, com os leoninos registrando seis vitórias e dois empates.

Na história do confronto, Fortaleza e CRB duelarão pela 33ª vez. São 13 vitórias do Tricolor do Pici, 11 empates e oito triunfos do Galo da Pajuçara registradas em 32 partidas.