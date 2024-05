Em jogo histórico de Vojvoda, Fortaleza recebe Trinidense para confirmar liderança na Sula

A partida desta quarta-feira, 29, às 21 horas, é emblemática também para Juan Pablo Vojvoda, que se tornará o técnico com mais partidas à frente do Fortaleza na história: 233

Do outro lado, a equipe paraguaia soma duas vitórias e um empate na sequência recente. Bateu Olímpia e Ameliano, ambos fora de casa, e ficou no 1 a 1 com o General Caballero, todos pelo Apertura do campeonato nacional. Contudo, não tem mais como sair da lanterna no torneio continental, com uma vitória e três derrotas.

Precisando apenas de uma vitória para garantir a primeira colocação do grupo D da Copa Sul-Americana e avançar direto para as oitavas de final, o Fortaleza recebe o já eliminado Sportivo Trinidense-PAR na Arena Castelão, nesta quarta-feira, 29, às 21 horas, pela última rodada da fase classificatória.

O Tricolor precisa apenas de um triunfo para carimbar vaga nas oitavas da Sula. Em caso de empate do Fortaleza e vitória do Boca Juniors sobre o Nacional Potosí-BOL, a pontuação ficaria igualada, mas os argentinos precisariam tirar uma diferença de seis gols no saldo. Já em caso de derrota do time do Pici, o Boca assumiria a liderança com um resultado positivo.

As equipes se enfrentaram em Assunção, no Paraguai, na estreia da Sula de 2024. Na ocasião, a equipe cearense venceu por 2 a 0, com gols de Thiago Galhardo — hoje jogador do Goiás — e Yago Pikachu.