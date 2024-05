Na pré-lista da Venezuela, Kervin integrará preparação na Flórida para Copa América

A preparação será iniciada no dia 7 de junho, em Bradenton, cidade localizada na costa oeste da Flórida. Com isso, Kervin deve ser desfalque no jogo de volta da final da Copa do Nordeste

O meia Kervin Andrade, do Fortaleza, viajará com a comissão da seleção venezuelana para a Flórida, onde a "Vinotinto" iniciará sua preparação para a Copa América. O jovem atleta de 18 anos, que tem cláusula de bonificação pelo Fortaleza caso jogue a competição, apareceu novamente na pré-lista atualizada, com 30 nomes, e tem grandes chances de estar no torneio continental disputado nos Estados Unidos.

A preparação será iniciada no dia 7 de junho, em Bradenton, cidade localizada na costa oeste da Flórida. Os 30 relacionados participarão dos treinamentos e jogos-treino que serão realizados. Contudo, a lista final terá, no máximo, 26 nomes. Conforme apurou o Esportes O POVO, a preparação deve se estender até o início da Copa América. A Venezuela estreia no dia 22 de junho, contra o Equador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, caso as competições sigam a data base, Kervin deve desfalcar o Leão do Pici no segundo jogo da final da Copa do Nordeste e em pelo menos três partidas do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do escrete vermelho-azul-e-branco, Kervin soma sete tentos e quatro assistências em 19 jogos, sendo o jogador sub-20 da Série A com mais participações em gols no ano.