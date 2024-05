Fortaleza possui apenas duas derrotas como mandante em 2024

Até aqui, a equipe comandada por Vojvoda só possui duas derrotas jogando nos próprios domínios. Os dois reveses ocorreram na fase inicial da Copa do Nordeste, diante de Ceará e Vitória, respectivamente. Ao todo, o Fortaleza contabiliza oito vitórias e sete empates como mandante em 17 jogos disputados em casa em 2024, com 33 gols marcados e 13 sofridos.

Após a classificação para a final da Copa do Nordeste diante do Sport no Recife , o Fortaleza voltará a atuar como mandante na temporada. Pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Tricolor do Pici recebe o Sportivo Trinidense-PAR nesta quarta-feira, 29, às 21 horas. Será a 18ª partida do Leão como mandante em 2024.

Alerta nos empates

Há um alerta, entretanto, na Série A do Campeonato Brasileiro. Após três embates em casa, o Fortaleza contabiliza três empates, de modo que não foi derrotado mas ainda não conseguiu sair do Gigante da Boa Vista com três pontos conquistados no certame nacional.

Fora de casa, o número de igualdades também é alto. Em 16 jogos como visitante, o Leão do Pici contabiliza cinco vitórias, oito empates e três derrotas, com 28 gols marcados e 19 tomados.

Com esses números, a equipe comandada por Vojvoda disputa atualmente a final da Copa do Nordeste, a Copa Sul-Americana e a Série A do Brasileirão.