Em noite de Moisés, Fortaleza atropela Sport por 4 a 1 e vai à final da Copa do Nordeste

Classificado, o time leonino enfrentará o CRB na final da Lampions. De acordo com a data-base da CBF, os confrontos acontecerão já nos dias 5 e 9 de junho. O primeiro duelo será realizado na Arena Castelão, enquanto o segundo ocorrerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O destaque do embate entre cearenses e pernambucanos ficou por conta do atacante Moisés, que teve uma noite iluminada e assinalou três dos quatro gols do Leão. Hércules marcou o outro tento leonino. Gustavo Coutinho descontou para o Rubro-Negro.

O Fortaleza disputará a sua terceira final de Copa do Nordeste na história. Neste domingo, 26, na Arena de Pernambuco, o Tricolor do Pici atropelou o Sport por 4 a 1 em duelo único da semifinal e garantiu vaga na grande decisão regional.

Na oportunidade, Moisés - o nome da partida - avançou e finalizou firme de fora da área. Caíque França, goleiro do Sport, não conseguiu impedir e a bola balançou as redes pela primeira vez no embate.

De volta à Arena Pernambuco após o atentado ocorrido no dia 21 de fevereiro , o Tricolor de Aço não poupou seus esforços e se impôs desde os minutos iniciais. Com uma postura ofensiva, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda chegou ao gol já aos 8 minutos.

Aos 18, Pochettino virou o jogo na entrada da área, Moisés dominou e finalizou com categoria para marcar o seu segundo gol na semifinal. O Tricolor voltou a marcar três minutos depois com Hércules, que aproveitou passe de Lucero, driblou o goleiro e abriu 3 a 0 no placar.

Com uma desvantagem de três gols, o Sport recebeu vaias da sua torcida na Arena de Pernambuco. Em uma subida ao ataque, o time pernambucano até chegou a marcar, mas Pedro Lima tocou com a mão na bola e a arbitragem anulou o lance.

Ainda no primeiro tempo, o Fortaleza voltou a estufar as redes. Após bola roubada no meio de campo, Moisés arrancou e tocou na saída de Caíque França, marcando seu terceiro gol no confronto.



Insatisfeito pela goleada sofrida em casa, o Leão da Ilha voltou para a segunda etapa com maior ímpeto ofensivo, mas não obteve êxito nas suas investidas. O time cearense, por sua vez, chegou perto de marcar novamente com Moisés, mas o goleiro pernambucano se saiu bem no lance e evitou o tento.

Em um jogo aberto, ambos os times começaram a criar chances claras. Primeiro, o Sport chegou com Gustavo Coutinho e João Ricardo defendeu. Depois, Caíque França salvou a equipe pernambucana duas vezes seguidas em cabeceios de Lucero e Zé Welison.

Após os 15 minutos, o Fortaleza baixou suas linhas e deu a bola ao time de Recife, que só conseguiu chegar ao seu gol aos 37 minutos. Na ocasião, Gustavo Coutinho recebeu passe de Zé Roberto e finalizou para marcar.